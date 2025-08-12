Медузы остановили крупнейшую АЭС Франции

По информации компании EDF, три из шести реакторов АЭС «Гравлин» в департаменте Нор-Па-де-Кале автоматически отключились вечером 10 августа, из-за того что фильтры насосных станций оказались забиты морскими животными. Четвертый реактор остановился вскоре после этого, а два других уже находились на плановом летнем ремонте, сообщают в The Guardian.
Станция, обеспечивающая электроэнергией около пяти миллионов домов, полностью вышла из эксплуатации. EDF заявила, что инцидент не повлиял на безопасность объекта, персонала и окружающей среды. Поставки электроэнергии из Франции в Великобританию остались без изменений.
АЭС «Гравлин» получает воду для охлаждения по каналу, соединенному с Северным морем. В летние месяцы у побережья часто встречаются местные виды медуз. Подобные инциденты фиксировались и на других прибрежных электростанциях мира. В 2021 году из-за медуз остановилась АЭС«Торнесс» в Шотландии, а в 1999-м наплыв медуз привел к крупному блэкауту на Филиппинах. В 2023 году крупнейшая угольная электростанция Восточного Китая более десяти дней очищала фильтры, удаляя свыше 150 тонн медуз.