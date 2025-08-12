Медузы остановили крупнейшую АЭС Франции

АЭС «Гравлин» получает воду для охлаждения по каналу, соединенному с Северным морем. В летние месяцы у побережья часто встречаются местные виды медуз. Подобные инциденты фиксировались и на других прибрежных электростанциях мира. В 2021 году из-за медуз остановилась АЭС«Торнесс» в Шотландии, а в 1999-м наплыв медуз привел к крупному блэкауту на Филиппинах. В 2023 году крупнейшая угольная электростанция Восточного Китая более десяти дней очищала фильтры, удаляя свыше 150 тонн медуз.