В Ростовской области вдоль трассы М-4 разгорелся ландшафтный пожар

Сухая трава вспыхнула вблизи трассы в Аксайском районе Дона.

Источник: Комсомольская правда

В Аксайском районе Ростовской области вдоль трассы М-4 «Дон» разгорелся ландшафтный пожар. Об этом днем 12 августа сообщили в ГУ МЧС России по региону.

По информации ведомства, горение сухой растительности на площади в 500 кв. метров происходит в районе 1056 км М-4 «Дон».

— Угрозы нет, — подчеркивают в экстренном ведомстве.

Тушение от МЧС ведут 13 человек, используется четыре единицы техники.

Напомним, ранее на Дону предупредили о чрезвычайной пожароопасности, которая сохранится в течение двух дней. Жителей региона просят воздержаться от разведения костров и выжигания сухой растительности.

