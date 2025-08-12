В Ростовской области вдоль трассы М-4 разгорелся ландшафтный пожар

В Аксайском районе Ростовской области вдоль трассы М-4 «Дон» разгорелся ландшафтный пожар. Об этом днем 12 августа сообщили в ГУ МЧС России по региону.
По информации ведомства, горение сухой растительности на площади в 500 кв. метров происходит в районе 1056 км М-4 «Дон».
— Угрозы нет, — подчеркивают в экстренном ведомстве.
Тушение от МЧС ведут 13 человек, используется четыре единицы техники.
Напомним, ранее на Дону предупредили о чрезвычайной пожароопасности, которая сохранится в течение двух дней. Жителей региона просят воздержаться от разведения костров и выжигания сухой растительности.
