В Татарстане отразили массированную атаку БПЛА. Что известно

По информации Министерства обороны РФ, девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Республики Татарстан.
По данным РБК, целью дронов были промышленные объекты. Обошлось без погибших и пострадавших. Власти заверили, что производственные процессы не нарушены, и предприятия продолжают работать в обычном режиме.
В связи с угрозой беспилотников, объявленной в 07:25, аэропорты Казани и Нижнекамска временно приостанавливали свою работу. В Казани был введен, а затем отменен режим «Ковер». Также выпускалось предупреждение о воздушной угрозе для жителей Казани, Нижнекамска, Елабуги, Набережных Челнов и Альметьевска.
По информации телеграм-канала Mash, в налете участвовали БПЛА самолетного типа и китайский аналог беспилотника «Герань». Сообщается, что использованные дроны-камикадзе меньше российских аналогов. Их фюзеляж имеет длину два метра, а размах крыльев составляет около трех. Общий вес такого БПЛА достигает 150 кг, при этом масса полезной нагрузки составляет до 40 кг. Аппарат оснащен маршевым двигателем.
Чтобы минимизировать ущерб от подобных атак, аэропорт Казани собирается приобрести систему противодействия БПЛА за 56 млн рублей. Оборудование будет обеспечивать круглосуточный мониторинг воздушного пространства, выявлять, сопровождать и идентифицировать дроны по принципу «свой/чужой».
Как пишет «АиФ», это не первый подобный инцидент за последние дни. В минувшую субботу в Тукаевском районе Татарстана уже обнаруживали обломки трех беспилотников.