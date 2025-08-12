ТАСС: у ректора КузГТУ прошли обыски

«В ходе приемной кампании 2022−2023 годов были умышленно и фиктивно зачислены абитуриенты без сдачи вступительных испытаний. Общая сумма ущерба оценивается в 18 млн рублей», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что на данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении неустановленных должностных лиц. При этом прошли обыски по местам жительства и работы ректора КузГТУ и иных сотрудников.
Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева является одним из крупнейших вузов в Кемеровской области, в нем обучается более 11 тыс. студентов. С 1 октября 2020 года КузГТУ возглавляет Алексей Яковлев в статусе временно исполняющего обязанности ректора. Спустя год он был утвержден в должности.