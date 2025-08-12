ТАСС: у ректора КузГТУ прошли обыски

КЕМЕРОВО, 12 августа. /ТАСС/. Обыски прошли у ректора и других должностных лиц Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ) по делу о превышении должностных полномочий. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, на обучение были фиктивно зачислены десятки человек, что привело к ущербу в размере 18 млн рублей.