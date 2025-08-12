Ричмонд
16 человек спасли при пожаре в многоэтажке Аксая

Крупный пожар произошел в многоэтажном жилом доме в городе Аксай Ростовской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Возгорание вспыхнуло на четвертом этаже в квартире площадью 60 м². Родители с тремя детьми успели самостоятельно эвакуироваться до прибытия спасателей. Огнеборцы эвакуировали 24 человека и спасли из задымленных помещений 16 жильцов. Двое детей госпитализированы с отравлением угарным газом, их состояние врачи оценивают как стабильное. Для ликвидации огня потребовались усилия 70 пожарных и 25 единиц техники. Огонь удалось локализовать в пределах квартиры. Дознаватели МЧС устанавливают причины возгорания.