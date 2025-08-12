Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Кстовском округе

В результате ДТП погиб водитель одного из грузовиков, еще три человека пострадали.
Движение транспорта в сторону Казани затруднено, на месте происшествия работают оперативные службы.
Два грузовика и два легковых автомобиля столкнулись на трассе М-7 в Кстовском округе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.
