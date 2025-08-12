Провалился сквозь землю: ребенок упал в открытый люк в Краснодаре

В Комсомольском микрорайоне Краснодара произошел инцидент — ребенок упал в открытый люк. К счастью, мальчика удалось спасти. Местные жители сообщают, что этот люк постоянно остается открытым, и хотя его пытаются прикрыть фанерой, этого явно недостаточно.
Муниципальный центр управления Краснодара быстро отреагировал на ситуацию, передают наши коллеги из «Кубань 24».
«Специалисты департамента транспорта и дорожного хозяйства произведут ремонт», — заявили в МЦУ Краснодара.
Открытые люки представляют собой серьезную угрозу, и печальные случаи не редкость. Так, несколько лет назад в Сочи произошла трагедия, когда ребенок упал в ливневую канаву и погиб. Тело семилетнего мальчика было найдено в море спустя некоторое время.
К счастью, в Краснодаре все обошлось хорошо: колодец оказался неглубоким и сухим.