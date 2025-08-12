Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Провалился сквозь землю: ребенок упал в открытый люк в Краснодаре

Ребенок провалился в открытый люк в Комсомольском микрорайоне Краснодара.

Источник: Комсомольская правда

В Комсомольском микрорайоне Краснодара произошел инцидент — ребенок упал в открытый люк. К счастью, мальчика удалось спасти. Местные жители сообщают, что этот люк постоянно остается открытым, и хотя его пытаются прикрыть фанерой, этого явно недостаточно.

Муниципальный центр управления Краснодара быстро отреагировал на ситуацию, передают наши коллеги из «Кубань 24».

«Специалисты департамента транспорта и дорожного хозяйства произведут ремонт», — заявили в МЦУ Краснодара.

Открытые люки представляют собой серьезную угрозу, и печальные случаи не редкость. Так, несколько лет назад в Сочи произошла трагедия, когда ребенок упал в ливневую канаву и погиб. Тело семилетнего мальчика было найдено в море спустя некоторое время.

К счастью, в Краснодаре все обошлось хорошо: колодец оказался неглубоким и сухим.