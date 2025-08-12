Провалился сквозь землю: ребенок упал в открытый люк в Краснодаре

Открытые люки представляют собой серьезную угрозу, и печальные случаи не редкость. Так, несколько лет назад в Сочи произошла трагедия, когда ребенок упал в ливневую канаву и погиб. Тело семилетнего мальчика было найдено в море спустя некоторое время.