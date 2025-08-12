Подростка, устроившего резню в нижегородской школе № 117, будут судить

Об этом сообщили в пресс-службе СКР по региону. По данным следствия, инцидент произошёл в марте 2025 года в одной из школ Сормовского района. Во время учебного дня подросток, испытывая личную неприязнь к двум одноклассникам из-за продолжительных конфликтов, напал на них с ножом прямо в классе. Он нанёс обоим школьникам колото-резаные ранения в область шеи. Однако довести задуманное до конца фигурант не успел — его остановили, а пострадавшим быстро оказали медицинскую помощь. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, оба ученика получили лёгкий вред здоровью.