В Приморье двоих осудили за принуждение свидетелей к даче ложных показаний

Армен Бабакохян, ранее приговоренный к 20 годам колонии строгого режима за организацию убийства двух предпринимателей в Приморском крае, по совокупности преступлений осужден на 20 лет 6 месяцев, со штрафом в размере 1,3 млн рублей. Эдуард Бабакохян приговорен к 4 годам колонии общего режима.