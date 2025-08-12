В Донецке почти 48 тысяч абонентов остались без света

«По информации государственного предприятия “Донецкие городские электрические сети”, в Кировском и Ленинском районах произошло автоматическое отключение 236 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 47550 абонентов», — написал мэр в Telegram-канале.
Мэр также добавил, что сейчас ведутся работы по восстановлению электроснабжения.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, а Ленинский — в южной части, он достаточно удален от линии соприкосновения.
