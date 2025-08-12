Ричмонд
В Донецке почти 48 тысяч абонентов остались без света

ДОНЕЦК, 12 авг — РИА Новости. Автоматическое отключение 236 трансформаторных подстанций произошло в Кировском и Ленинском районах Донецка, почти 48 тысяч абонентов остались без электричества, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Источник: © РИА Новости

«По информации государственного предприятия “Донецкие городские электрические сети”, в Кировском и Ленинском районах произошло автоматическое отключение 236 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 47550 абонентов», — написал мэр в Telegram-канале.

Мэр также добавил, что сейчас ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, а Ленинский — в южной части, он достаточно удален от линии соприкосновения.

