В Донецке почти 48 тысяч абонентов остались без света

ДОНЕЦК, 12 авг — РИА Новости. Автоматическое отключение 236 трансформаторных подстанций произошло в Кировском и Ленинском районах Донецка, почти 48 тысяч абонентов остались без электричества, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.