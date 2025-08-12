Россиянин избил соседку поленом и пытался сжечь ее заживо

До этого в Тверской области мужчина поджег в гараже двух приятелей. В июне 2024 года трое мужчин устроили ссору в гаражном кооперативе. В ходе конфликта обвиняемый разлил в помещении гаража горючую жидкость. Один из запертых в гараже мужчин смог выбраться. Второго спасти не удалось. Поджигателя задержали, было возбуждено несколько уголовных дел. Материалы расследования направлены в суд для рассмотрения.