В Новосибирске заочно арестовали водителя, дважды наехавшего на людей у кафе

Кировский районный суд избрал меру пресечения мужчине, обвиняемому в покушении на убийство, он дважды направил грузовик на посетителей кафе и скрылся за границей.

Кировский районный суд Новосибирска заочно арестовал Эльчина Джаннатова, обвиняемого в покушении на убийство двух и более человек. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

По данным следствия, инцидент произошёл 10 августа у кафе «У дороги» в Кировском районе. Джаннатов, управляя грузовиком, на высокой скорости дважды задним ходом въехал в крыльцо заведения, где находились посетители. Никто не погиб, но действия мужчины квалифицировали как покушение на убийство.

После происшествия обвиняемый покинул территорию России. Он объявлен в межгосударственный розыск. Следствие ходатайствовало о заочном аресте, чтобы в случае задержания Джаннатова сразу заключили под стражу.

Суд удовлетворил ходатайство, установив меру пресечения на два месяца с момента задержания или экстрадиции в Россию.