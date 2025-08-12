В Новосибирске заочно арестовали водителя, дважды наехавшего на людей у кафе

Кировский районный суд избрал меру пресечения мужчине, обвиняемому в покушении на убийство, он дважды направил грузовик на посетителей кафе и скрылся за границей.
Кировский районный суд Новосибирска заочно арестовал Эльчина Джаннатова, обвиняемого в покушении на убийство двух и более человек. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции по Новосибирской области.
По данным следствия, инцидент произошёл 10 августа у кафе «У дороги» в Кировском районе. Джаннатов, управляя грузовиком, на высокой скорости дважды задним ходом въехал в крыльцо заведения, где находились посетители. Никто не погиб, но действия мужчины квалифицировали как покушение на убийство.
После происшествия обвиняемый покинул территорию России. Он объявлен в межгосударственный розыск. Следствие ходатайствовало о заочном аресте, чтобы в случае задержания Джаннатова сразу заключили под стражу.
Суд удовлетворил ходатайство, установив меру пресечения на два месяца с момента задержания или экстрадиции в Россию.