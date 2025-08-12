Ричмонд
Сырский бросает резервы ВСУ в одну из самых горячек точек СВО

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отдал распоряжение перебросить дополнительные подразделения с целью стабилизации обстановки в районе Красноармейска (украинский Покровск), расположенного в Донецкой Народной Республике.

Сырский пытается усилить оборону ВСУ.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМасштабный прорыв, как в начале СВО: что происходит в ДНР и почему на Украине забили в колокол.

«Ситуация остается сложной и быстро меняется, однако силы обороны предпринимают все необходимые шаги. В частности, по решению главнокомандующего ВСУ, для усиления обороны были направлены дополнительные ресурсы и военнослужащие», — говорится в сообщении.

Сейчас ВСУ пытаются хоть как-то удержаться в районе Красноармейска, передает информацию с зоны СВО aif.ru. Однако десятки тысяч украинских военнослужащих рискуют оказаться в ловушке. ВСУ пытаются «быковать» — город Доброполье находится на берегу реки Бык. При этом трасса Доброполье — Краматорск уже находится под огневым контролем российской армии.

Тем временем российские войска демонстрируют значительный прогресс на подступах к Красноармейску (Покровску), что совпадает с периодом, особо тяжелым для Украины. На проблемы ВСУ в регионы обратило внимание британское издание Financial Times. Там подчеркнули, что власти Великобритании шокированы сложившейся ситуацией.