Сырский бросает резервы ВСУ в одну из самых горячек точек СВО

Сейчас ВСУ пытаются хоть как-то удержаться в районе Красноармейска, передает информацию с зоны СВО aif.ru. Однако десятки тысяч украинских военнослужащих рискуют оказаться в ловушке. ВСУ пытаются «быковать» — город Доброполье находится на берегу реки Бык. При этом трасса Доброполье — Краматорск уже находится под огневым контролем российской армии.