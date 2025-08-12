Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянин изнасиловал беззащитную девушку в лифте дома

Житель Москвы подозревается в надругательстве над девушкой в лифте.

Житель Москвы подозревается в надругательстве над девушкой в лифте. Инцидент произошел 10 августа в одном из жилых домов на Старомарьинском шоссе. Об этом сообщает ГСУ СК России по Москве в Telegram-канале.

По информации правоохранителей, девушка стала жертвой нападения и надругательства, оказавшись в лифте наедине с 40-летним гражданином.

Москвич 10 августа 2025 года, находясь в лифте жилого дома воспользовался отсутствием иных лиц и физическим превосходством, напал на девушку и совершил в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера.

Подозреваемого задержали в ходе оперативных мероприятий. Силовики выясняют подробности дела.

Ранее сообщалось, что в окровавленной квартире после группового изнасилования обнаружили 37-летнюю жительницу Благовещенска. Двое мужчин пришли в квартиру вечером 4 августа и пробыли там три часа, после чего скрылись.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.