Россиянин изнасиловал беззащитную девушку в лифте дома

Житель Москвы подозревается в надругательстве над девушкой в лифте. Инцидент произошел 10 августа в одном из жилых домов на Старомарьинском шоссе. Об этом сообщает ГСУ СК России по Москве в Telegram-канале.
По информации правоохранителей, девушка стала жертвой нападения и надругательства, оказавшись в лифте наедине с 40-летним гражданином.
Москвич 10 августа 2025 года, находясь в лифте жилого дома воспользовался отсутствием иных лиц и физическим превосходством, напал на девушку и совершил в отношении нее иные насильственные действия сексуального характера.
Подозреваемого задержали в ходе оперативных мероприятий. Силовики выясняют подробности дела.
Ранее сообщалось, что в окровавленной квартире после группового изнасилования обнаружили 37-летнюю жительницу Благовещенска. Двое мужчин пришли в квартиру вечером 4 августа и пробыли там три часа, после чего скрылись.
