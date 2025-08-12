Гладков: пятеро детей ранены из-за атаки БПЛА в Белгородской области

Гладков заявил, что пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.
В селе Новостроевка-Первая (Белгородская область) из-за удара дрона украинской армии по частному жилому дому пострадали пятеро несовершеннолетних. Их госпитализировали в районную больницу, позже их переведут в областное детское клиническое медучреждение, сообщил гу4бртенатор региона Вячеслав Гладков.
«Четырех девочек четырех, шести, девяти и 16 лет, а также 14-летнего мальчика попутным транспортом доставили в Грайворонскую ЦРБ. У всех диагностированы минно-взрывные травмы и баротравмы», — написал Гладков в своем telegram-канале. Также в результате взрыва, последовавшего после атаки, в доме были повреждены кровля, потолочные конструкции и остекление.