Во время свадьбы в Дагестане произошло смертельное ДТП: машины сорвались в обрыв

В Дагестане во время свадьбы погиб человек. Как сообщают в МВД региона, ДТП произошло во время движения свадебного кортежа на 26 километре автодороги «Рутул-Лучек-Ихрек» в Рутульском районе.
В публикации уточняется, что 19-летний местный житель ехал на «Киа Рио» в составе свадебного кортежа, но не учел безопасную дистанцию и боковой интервал и столкнулся с «Ладой Калиной» под управлением 18-летнего местного жителя.
В результате ДТП оба автомобиля упали в обрыв высотой 50 метров. Погиб 20-летний пассажир «Лады», водители и два других пассажира (девушки 18 и 19 лет) обоих транспортных средств доставлены в больницу.