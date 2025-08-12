Во время свадьбы в Дагестане произошло смертельное ДТП: машины сорвались в обрыв

Ричмонд
В Дагестане во время свадьбы погиб человек. Как сообщают в МВД региона, ДТП произошло во время движения свадебного кортежа на 26 километре автодороги «Рутул-Лучек-Ихрек» в Рутульском районе.

В публикации уточняется, что 19-летний местный житель ехал на «Киа Рио» в составе свадебного кортежа, но не учел безопасную дистанцию и боковой интервал и столкнулся с «Ладой Калиной» под управлением 18-летнего местного жителя.

В результате ДТП оба автомобиля упали в обрыв высотой 50 метров. Погиб 20-летний пассажир «Лады», водители и два других пассажира (девушки 18 и 19 лет) обоих транспортных средств доставлены в больницу.