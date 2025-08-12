Белый дом: для Трампа честь принять Путина в США

Ранее Дональд Трамп заявлял, что предстоящая встреча с Владимиром Путиным будет носить ознакомительный характер и позволит сторонам восполнить недостающую информацию по ключевым вопросам. Кроме того, президент России пригласил Трампа принять участие в урегулировании конфликта на Украине, а сама встреча лидеров планировалась на 15 августа на Аляске.