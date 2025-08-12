Ричмонд
Белый дом: для Трампа честь принять Путина в США

Президент США Дональд Трамп рад приветствовать президента России Владимира Путина на территории Соединенных Штатов. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Трамп рад приветствовать Путина.

«Для Трампа честь принять Путина на американской земле», — приводятся слова Трампа в официальном сообщении Белого дома. Информацию передает Sky News.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что предстоящая встреча с Владимиром Путиным будет носить ознакомительный характер и позволит сторонам восполнить недостающую информацию по ключевым вопросам. Кроме того, президент России пригласил Трампа принять участие в урегулировании конфликта на Украине, а сама встреча лидеров планировалась на 15 августа на Аляске.

