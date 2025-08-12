Раскрыто, что грозит предлагавшему купить девственность у школьниц россиянину

Задержанному в Екатеринбурге бизнесмену, который предлагал школьницам купить у них девственность и устраивал оргии, грозит серьезный срок. Об этом рассказал адвокат Сергей Колосовский.
40-летнего брокера обвиняют в интимных связях и переписках со школьницами. Он занимался интимом с 13-летней девушкой, а также предлагал ее ровесницам купить их девственность, пишет Е1.RU.
По словам адвоката, действия бизнесмена можно классифицировать по части третьей статьи 134 УК РФ. По этой статье ему грозит наказание от 3 до 10 лет лишения свободы.
Также подозреваемому, учитывая, что он вел интимные переписки, могут вменить часть третью статьи 135 УК РФ, наказание по которой — от 5 до 12 лет лишения свободы.
По совокупности ему можно накрутить до 18 лет в колонии, отметил адвокат. Если выяснится, что в сексуальную связь мужчина вступал не с одной девушкой, то ему может грозить срок до 20 лет, добавил юрист.
Мать пострадавшей ранее заявила, что мужчина заманил девочек в квартиру, которую снимал в элитном ЖК. У школьницы в мобильном есть фотография, где взрослый бизнесмен лежит голым лежит на кровати.
