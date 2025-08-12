Токсичный запах из туалета убил 21-летнего капитана яхты

У берегов Сардинии погиб 21-летний капитан яхты, отравившись, предположительно, ядовитыми парами в туалете, сообщает Mirror.
Тело Джованни Марчионни обнаружили на 17-метровом судне в Марина-ди-Портиско.
Причины смерти устанавливаются, но, по данным L"unione Sarda, молодой человек мог отравиться токсичными газами из химического туалета или аккумуляторных батарей.
Марчионни получил лицензию капитана недавно и, по словам родственников, работал на яхте неофициально, получая зарплату наличными. Владелица судна утверждает, что он был лишь гостем, а не членом экипажа.
