Девочка-подросток чуть не утонула в бассейне, когда ее волосы затянуло в трубу

В открытом бассейне развлекательного комплекса, расположенного на улице Генерала Тюленева, 12-летняя девочка чуть не утонула, когда ее волосы затянуло в трубу, находящуюся в нижней части бассейна. Об инциденте во вторник, 12 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.