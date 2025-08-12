Девочка-подросток чуть не утонула в бассейне, когда ее волосы затянуло в трубу

В открытом бассейне развлекательного комплекса, расположенного на улице Генерала Тюленева, 12-летняя девочка чуть не утонула, когда ее волосы затянуло в трубу, находящуюся в нижней части бассейна. Об инциденте во вторник, 12 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
— Из-за этого несовершеннолетняя самостоятельно не могла подняться на поверхность и пробыла некоторое время под водой. Помощь ей оказали ее мама и сотрудник комплекса, — говорится в сообщении.
Ребенка осмотрели врачи, ее доставили в медучреждение. Обстоятельства произошедшего устанавливает Зюзинская межрайонная прокуратура.
