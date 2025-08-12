Трамп решил созвать трехсторонний саммит по Украине

Дональд Трамп не теряет надежды, что украинский и российский лидеры сядут за общий стол переговоров.
Президент США Дональд Трамп рассчитывает на проведение в будущем трехстороннего саммита с участием России, США и Украины. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«Он (Трамп — прим. URA.RU) надеется, что в будущем может состояться трехсторонняя встреча участием России, США и Украины, чтобы, положить конец этому конфликту», — цитирует Левитт канал Sky News. Подробности о потенциальных сроках и условиях проведения саммита такого уровня не были озвучены.
Ранее Трамп уже выражал готовность организовать трехстороннюю дискуссию с российским лидеров Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Такая встреча запланирована на 15 августа, но Зеленского туда не пригласили. Источники отмечали обеспокоенность Киева проведением переговоров без участия Украины, а также реакцию руководства страны на заявления Трампа о территориальных уступках. Европейские политики в это время призывают предоставить Украине гарантии безопасности.