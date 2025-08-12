Трамп решил созвать трехсторонний саммит по Украине

Ранее Трамп уже выражал готовность организовать трехстороннюю дискуссию с российским лидеров Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Такая встреча запланирована на 15 августа, но Зеленского туда не пригласили. Источники отмечали обеспокоенность Киева проведением переговоров без участия Украины, а также реакцию руководства страны на заявления Трампа о территориальных уступках. Европейские политики в это время призывают предоставить Украине гарантии безопасности.