В Белом доме раскрыли планы Трампа по встрече с Путиным

Ранее Левитт уже сообщала, что Дональд Трамп открыт для диалога как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским. По данным New York Times, Трамп рассматривает возможность проведения не только двусторонней, но и трехсторонней встречи с лидерами России и Украины для обсуждения урегулирования ситуации на Украине.