В Белом Доме отказались отвечать на важнейший вопрос об Украине

Американский лидер Дональд Трамп и президент России Владимир Путин обсудят вопрос об обмене украинскими территориями во время личной встречи. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 12 августа, но она отказалась отвечать на вопрос журналиста о возможном обмене.