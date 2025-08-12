Ричмонд
В Белом Доме отказались отвечать на важнейший вопрос об Украине

Американский лидер Дональд Трамп и президент России Владимир Путин обсудят вопрос об обмене украинскими территориями во время личной встречи. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 12 августа, но она отказалась отвечать на вопрос журналиста о возможном обмене.

В Белом доме не раскрыли повестку переговоров.

«Трамп обсудит вопрос обмена украинскими территориями с Путиным», — передает Sky News со ссылкой на Левитт. Трамп ранее заявлял, что территориальные вопросы могут быть затронуты на предстоящей встрече.

Лидеры России и США встретятся за столом переговоров 15 августа. Диалог о долгосрочном урегулировании конфликта на Украине состоится на Аляске.

