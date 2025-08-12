Путин пресек домыслы о сговоре на переговорах с Трампом

Президент РФ Владимир Путин созвонился с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Президент РФ Владимир Путин пресек все домыслы о сговоре на переговорах с американским коллегой Дональдом Трампом, которые состоятся 15 августа на Аляске. Его телефонный разговор с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном стал продолжением серии контактов в преддверии саммита России и США и свидетельствует об открытости Путина перед партнерами и союзниками РФ, объяснил URA.RU политолог Центра цивилизационных стратегий Виталий Волчков.
«Президент России тепло поздравил корейского лидера с приближающимся национальным праздником — отмечаемой 15 августа 80-й годовщиной освобождения Кореи от японского колониального господства. Ким Чен Ын подчеркнул, что в КНДР считают этот праздник общим, помнят о роли Красной Армии в борьбе с захватчиками», — сказано в сообщении Кремля.
Политолог Виталий Волчков считает, что Владимир Путин пресек возможные манипуляции вокруг его переговоров с лидером США Дональдом ТрампомФото: Official White House / Shealah Craighead.
В отношениях России и КНДР ничего не меняется — лидеры заверили друг друга, что и дальше это будет отношения «дружбы, добрососедства и сотрудничества по всем направлениям». «Владимир Путин высоко оценил оказанную КНДР поддержку в ходе освобождения территории Курской области от вторгшихся формирований киевского режима, проявленные при этом воинами КНДР мужество, героизм и самоотверженность», — говорится в релизе.
По информации Кремля, Путин рассказал коллеге и о предстоящих переговорах с лидером США Дональдом Трампом. Ранее президент созвонился с лидерами Китая, Индии, Бразилии, ЮАР, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, с премьер-министром Армении. Также на днях состоялась встреча Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном.
Как объяснил URA.RU политолог Виталий Волчков, Путин демонстрирует открытость. «Он показывает, что в переговорах с США он открыт, потому что нельзя допустить, чтобы были хоть какие-то признаки сговора между Россией и США», — полагает эксперт.
Кроме того, по словам Волчкова, контакты с лидерами других стран в преддверии переговоров с Трампом демонстрируют доверительный характер взаимоотношений России с этими государствами. «Путин не будет говорить от их имени, конечно, но фактически позиция России будет подкреплена взаимопониманием со стороны этих стран. Тем более это касается Северной Кореи, которая оформила союзнические отношения с Россией юридически и которая подтвердила это союзничество реальными делами, когда корейские солдаты участвовали в боевых действиях на территории Курской области, а после — в разминировании и ликвидации последствий вторжения ВСУ», — заключил политолог.