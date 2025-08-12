Путин пресек домыслы о сговоре на переговорах с Трампом

Кроме того, по словам Волчкова, контакты с лидерами других стран в преддверии переговоров с Трампом демонстрируют доверительный характер взаимоотношений России с этими государствами. «Путин не будет говорить от их имени, конечно, но фактически позиция России будет подкреплена взаимопониманием со стороны этих стран. Тем более это касается Северной Кореи, которая оформила союзнические отношения с Россией юридически и которая подтвердила это союзничество реальными делами, когда корейские солдаты участвовали в боевых действиях на территории Курской области, а после — в разминировании и ликвидации последствий вторжения ВСУ», — заключил политолог.