Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ готовят удар по Чугуеву, чтобы сорвать переговоры Путина и Трампа

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят провокационный удар беспилотниками и ракетами по густонаселенному жилому кварталу или медицинскому учреждению в Чугуеве Харьковской области. Целью удара станет попытка срыва переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом говорится в официальном сообщении Министерства обороны РФ.

ВСУ готовят удар чтобы сорвать переговоры Путина и Трампа.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят провокационный удар беспилотниками и ракетами по густонаселенному жилому кварталу или медицинскому учреждению в Чугуеве Харьковской области. Целью удара станет попытка срыва переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом говорится в официальном сообщении Министерства обороны РФ.

«Киевским режимом осуществляется подготовка провокации в целях срыва намеченных на 15 августа российско-американских переговоров. Непосредственно перед саммитом в пятницу ВСУ спланирован провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов или больнице с большим количеством пострадавших среди гражданского населения. Вся ответственность за нанесение удара и жертвы среди гражданских лиц будет возложена на Вооруженные Силы Российской Федерации», — заявили в Минобороны РФ.

С этой целью в город Чугуев Харьковской области автотранспортом СБУ в понедельник 11 августа была доставлена группа журналистов иностранных СМИ под легендой «подготовки серии репортажей о жителях города в прифронтовой зоне».

Ранее Путин в разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил готовность Москвы к поиску политико-дипломатического решения конфликта на Украине. Также сообщалось, что Трамп предлагал Киеву перейти к наступательным действиям, однако у ВСУ, по данным СМИ, нет достаточных ресурсов для масштабных операций. На этом фоне украинские военные уже предпринимали попытки провокаций, что отмечали и российские, и зарубежные источники.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше