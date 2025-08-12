ВСУ готовят удар по Чугуеву, чтобы сорвать переговоры Путина и Трампа

Ранее Путин в разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил готовность Москвы к поиску политико-дипломатического решения конфликта на Украине. Также сообщалось, что Трамп предлагал Киеву перейти к наступательным действиям, однако у ВСУ, по данным СМИ, нет достаточных ресурсов для масштабных операций. На этом фоне украинские военные уже предпринимали попытки провокаций, что отмечали и российские, и зарубежные источники.