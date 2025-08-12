Убил трех собак: в Госдуме взяли на контроль дело живодера из Владикавказа

Расследование дела серийного живодера из Владикавказа, который, как предполагается, убил по меньшей мере трех собак, пообещали проконтролировать в Государственной думе РФ. С таким обращением выступил депутат Владимир Бурматов.
Резонанс дело получило после того, как мужчина в центральном парке на глазах у детей избил собаку молотком по голове. Животному удалось выжить, оно находится на лечении в Москве, ветеринары борются за ее жизнь. Сам живодер оказался под следствием.
Бурматов пообещал, что злоумышленнику не удастся избежать уголовной ответственности. Чтобы добиться справедливого наказания для живодера, депутаты намерены направить депутатские запросы с просьбой провести тщательное расследование.
— Ключевой здесь вопрос — не является ли преступник серийным. Очень редко, когда такие преступления, выясняется, что человек совершил это впервые — обычно за ним уже числится несколько живодерских историй, — и это серьезно. Слава Богу, животное удалось спасти Важно посмотреть и проверить — ему может светить до пяти лет лишения свободы, если будет доказана серийность, — приводит его слова «Газета.ру».
О том, что именно это мужчина является убийцей еще трех собак, написал Telegram-канал Mash Gor.
Еще один случай издевательства над животным произошел в Красноярске. Местные правоохранители начали проверку по поводу жестокого обращения с кошкой после разлетевшихся по социальным сетям кадров, на которых живодер подвесил кота, засунул в стиральную машину и включил ее, а затем заживо сжег животное в клетке.