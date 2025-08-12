Молодые супруги погибли на месте, а их трое маленьких детей — на больничных койках: Страшные подробности ДТП в Кагульском районе

Полиция сообщает, что в ДТП в Кагульском районе погибла супружеская пара. Их трое детей получили ранения.
По предварительным данным, столкновение между Mercedes и Volkswagen произошло из-за превышения скорости. 32-летний водитель Volkswagen и его 33-летняя супруга скончались на месте, их дети 5, 7 и 10 лет были доставлены в больницу.
О состоянии находившихся в Mercedes не сообщается.
Напомним, ДТП произошло 12 августа. Mercedes и Volkswagen у села Бурлачень Кагульского района столкнулись лоб в лоб.
