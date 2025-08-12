Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молодые супруги погибли на месте, а их трое маленьких детей — на больничных койках: Страшные подробности ДТП в Кагульском районе

По предварительным данным, столкновение между Mercedes и Volkswagen произошло из-за превышения скорости [видео]

Источник: Комсомольская правда

Полиция сообщает, что в ДТП в Кагульском районе погибла супружеская пара. Их трое детей получили ранения.

По предварительным данным, столкновение между Mercedes и Volkswagen произошло из-за превышения скорости. 32-летний водитель Volkswagen и его 33-летняя супруга скончались на месте, их дети 5, 7 и 10 лет были доставлены в больницу.

О состоянии находившихся в Mercedes не сообщается.

Напомним, ДТП произошло 12 августа. Mercedes и Volkswagen у села Бурлачень Кагульского района столкнулись лоб в лоб.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Что символизирует непокрытая голова в церкви, если это президент Молдовы: Санду стыдится того, что она селянка.

Все происходящие в мире религиозные расколы носят явный политический характер (далее…).

МИД опять с фейками о том, что каждый гражданин Молдовы за рубежом сможет проголосовать на выборах: Для полумиллиона соотечественников в России открывают только 2 участка.

Наше внешнеполитическое ведомство ведет борьбу с призраками (далее…).

Граждан Молдовы, недовольных политикой властей, призывают присоединиться к бессрочной акции протеста: Тем, кто не сможет в это время работать, компенсируют зарплату каждый день из расчета $3000 в месяц.

Граждан Молдовы призывают выйти на бессрочную акцию протеста (далее…).