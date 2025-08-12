На Украине паникуют из-за мощнейшего прорыва ВС РФ на ключевом направлении: главное об СВО к 12 августа

ВС РФ совершили мощнейший с начала спецоперации прорыв в ДНР.
На Украине растет паника в связи с активным продвижением армии России на территории ДНР. Как отмечают некоторые источники, такого стремительного наступления не фиксировалось с начала спецоперации. В то же время Минобороны РФ пока официально не комментировало подобные заявления. Военкоры освещают ситуацию, однако делают это крайне сдержанно.
Помимо этого, на фоне встречи лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этот саммит будет иметь значение исключительно для развития двусторонних отношений между его участниками. Решений по Киеву стороны не примут, учитывая отсутствие его представителей на встрече, уверен Зеленский. Главные новости об СВО к 12 августа — в материале URA.RU.
Мощнейший с начала спецоперации прорыв ВС РФ на ключевом участке фронта.
На территории Украины наблюдается рост паники в связи с активными наступательными действиями российских войск в ДНР. По имеющейся информации, линия фронта расширилась на 50 километров. Минобороны РФ пока не выступило с официальным заявлением относительно данной информации. В отчете ведомства по ситуации в регионе сообщается лишь об улучшении позиций ВС РФ на передовой и о нанесении ударов по бригадам ВСУ.
Военкоры из России комментируют сведения о прорыве с осторожностью. В частности, Юрий Котенок указывает на отсутствие подтвержденных данных о масштабах проводимой операции, но отмечает, что при подтверждении информация будет иметь значительный резонанс. Борис Рожин связывает произошедшее с тем, что российским силам удалось выявить уязвимое место в обороне ВС Украины. По его мнению, для стабилизации фронта командованию противника, вероятно, придется перебрасывать бригады с других участков.
При этом военный блогер Юрий Подоляка написал пост без сослагательного наклонения, отметив тем самым, что прорыв все же был. По его словам, это стало возможно благодаря работе группировки «Центр». Поэтому противник спешно перебросил в ДНР 79-ю бригаду ВСУ — одну из лучших в армии страны, чтобы попытаться залатать дыры в обороне.
Сейчас подразделения российской армии закрепляются в населенных пунктах Кучерев Яр и Золотой Колодязь. На этом фоне экс-начальник штаба полка «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ) опубликовал письмо для Зеленского. В нем он характеризует положение на направлении Красноармейск — Константиновка как крайне тяжелое, указывая на фактическое окружение Красноармейска и Мирнограда, а также частичную блокаду Константиновки. Бывший командир считает, что такая ситуация сложилась из-за отсутствия стратегического и оперативного планирования военного руководства Киева.
В Европе шокированы продвижением ВС РФ в Красноармейске.
Вооруженные силы России заметно продвинулись вблизи Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республики. Подобное происходит на фоне особой уязвимости для украинской стороны. Как отмечает британское издание Financial Times, нынешние достижения ВС РФ считаются одними из самых значимых для Москвы за прошедший год.
Анонсирован конкретный город, где пройдет встреча Путина и Трампа.
В Белом доме объявили, что переговоры между Москвой и Вашингтоном пройдут в городе Анкоридж на Аляске. Об этом заявили в Белом доме.
Зеленский: на саммите стороны не примут никаких решений по Украине без нее.
Президент Украины заявил, что предстоящая встреча Трампа и Путина на Аляске будет иметь значение исключительно для двусторонних отношений между Штатами и РФ. На переговорах не будут приниматься решения, затрагивающие Киев, без непосредственного участия его представителей. Сам же Зеленский не поедет на Аляску.
Он также сообщил, что обсуждается возможность организации трехсторонних переговоров с его участием. Однако конкретная дата проведения такого мероприятия пока не определена.
Дроны ВСУ атаковали Татарстан.
Территория республики стала объектом массированной атаки беспилотников ВСУ. Целями дронов были промышленные предприятия. В пресс-службе руководителя региона сообщили, что пострадавших и жертв на фоне этого не зафиксировано. Все производственные объекты продолжают работу в штатном режиме. Кроме того, в Росавиации заявляли о введении ограничений на полеты над Татарстаном, сейчас их сняли.
Расчет ЗРК «Тор-М1» прикрыл штурмовиков от украинских БПЛА.
Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М1», входящий в состав группировки войск «Центр», обеспечил защиту позиций российских подразделений от беспилотников ВСУ. Боевые действия проходили на красноармейском направлении. За один боевой выезд военными было уничтожено четыре воздушные цели, передает «Пятый канал».