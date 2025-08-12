На Украине паникуют из-за мощнейшего прорыва ВС РФ на ключевом направлении: главное об СВО к 12 августа

Военкоры из России комментируют сведения о прорыве с осторожностью. В частности, Юрий Котенок указывает на отсутствие подтвержденных данных о масштабах проводимой операции, но отмечает, что при подтверждении информация будет иметь значительный резонанс. Борис Рожин связывает произошедшее с тем, что российским силам удалось выявить уязвимое место в обороне ВС Украины. По его мнению, для стабилизации фронта командованию противника, вероятно, придется перебрасывать бригады с других участков.