Автомобиль снес остановку с людьми в Долгопрудном

В подмосковном городе Долгопрудном водитель легкового автомобиля въехал в остановку с людьми. О произошедшем во вторник, 12 августа, сообщили в пресс-службе главного управления Министерства внутренних дел России по Московской области.

В подмосковном городе Долгопрудном водитель легкового автомобиля въехал в остановку с людьми. О произошедшем во вторник, 12 августа, сообщили в пресс-службе главного управления Министерства внутренних дел России по Московской области.

ДТП произошло в 19:15 возле торгового центра на Лихачевском проспекте.

— По предварительной информации, водитель 2000 года рождения, управляя легковым автомобилем марки «Хендэ», совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате ДТП пострадали пешеходы — мужчина 1997 года рождения и женщина 1998 года рождения. Они доставлены в медицинское учреждение, — говорится в ведомственном Telegram-канале.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

В начале июля в центре Казани автомобиль Porsche после столкновения с Ford въехал в автобусную остановку. В результате аварии водитель Porsche пострадал, а двое пешеходов получили травмы от осколков разбитой остановки.