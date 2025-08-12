Автомобиль снес остановку с людьми в Долгопрудном

— По предварительной информации, водитель 2000 года рождения, управляя легковым автомобилем марки «Хендэ», совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате ДТП пострадали пешеходы — мужчина 1997 года рождения и женщина 1998 года рождения. Они доставлены в медицинское учреждение, — говорится в ведомственном Telegram-канале.