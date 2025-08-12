Экс-президент Порошенко: земля Украины не продается

Как сообщало URA.RU ранее, президент Украины Владимир Зеленский допускает возможность уступок по территориям, уже контролируемым Россией, ради прекращения боевых действий. По данным британской газеты Telegraph, такие шаги обсуждаются накануне саммита России и США, при этом Киев настаивает на гарантиях безопасности и поддержке со стороны Запада, включая поставки вооружения и перспективу вступления в НАТО.