Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Нижегородской области сообщил о смерти пострадавшего при атаке БПЛА

Один из пострадавших при атаке беспилотника в Арзамасе (Нижегородская область) скончался 12 августа. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Пострадавший при атаке БПЛА в Арзамасе погиб.

Один из пострадавших при атаке беспилотника в Арзамасе (Нижегородская область) скончался 12 августа. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

«Ужасно сообщать такое, но один из пострадавших при атаке БПЛА в Арзамасе скончался. Медики сделали все возможное. Мои соболезнования родным и близким, это невосполнимая утрата. Безусловно, окажем семье необходимую помощь», — написал глава региона в своем telegram-канале.

Атака беспилотников на Арзамас произошла в ночь на 11 августа — удары пришлись по двум промышленным объектам, в результате чего один человек погиб на месте, а еще двое получили ранения. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Пермского края Дмитрий Махонин выражали соболезнования семьям погибших и пострадавших, а региональная прокуратура пообещала особое внимание защите их прав.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше