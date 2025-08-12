Губернатор Нижегородской области сообщил о смерти пострадавшего при атаке БПЛА

Пострадавший при атаке БПЛА в Арзамасе погиб.
Один из пострадавших при атаке беспилотника в Арзамасе (Нижегородская область) скончался 12 августа. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
«Ужасно сообщать такое, но один из пострадавших при атаке БПЛА в Арзамасе скончался. Медики сделали все возможное. Мои соболезнования родным и близким, это невосполнимая утрата. Безусловно, окажем семье необходимую помощь», — написал глава региона в своем telegram-канале.
Атака беспилотников на Арзамас произошла в ночь на 11 августа — удары пришлись по двум промышленным объектам, в результате чего один человек погиб на месте, а еще двое получили ранения. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Пермского края Дмитрий Махонин выражали соболезнования семьям погибших и пострадавших, а региональная прокуратура пообещала особое внимание защите их прав.