Зеленский сделал страшное заявление о Донбассе

Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись на 18 километров севернее Покровска, и в ближайшие время может решиться вопрос о дальнейшем контроле Украины над оставшимися 29% территории Донецкой области. В случае потери ключевых городов снабжение украинских войск будет возможно только через Харьков, что осложнит удержание позиций в регионе. Эксперты отмечают, что дальнейшее продвижение РФ может подорвать оборону Украины и повлиять на условия возможного перемирия.