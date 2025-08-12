Причина нападения цыган на машину скорой помощи оказалась неожиданной

Медики скорой помощи, которую закидали камнями цыгане во Владимирской области, объяснили, что стало причиной конфликта. Об этом сообщает ИА Регнум.
Врачи рассказали, что приехали по вызову в СНТ в Суздальском районе. Женщина жаловалась на головокружение. Фельдшеру она сказала, что много выпила, а ее мужчина потребовал поставить ей капельницу.
Однако пьяным ставить капельницы медики не имеют права по регламенту, так как препарата, который выводит токсины, нет в списке услуг, доступных по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).
Кроме того, человек должен немного протрезветь, тогда препарат начнет действовать, отметил собеседник издания.
По его словам, после отказа несколько мужчин начали оскорблять врачей и кидать камни в машину.
Медики также подтвердили, что в полиции, куда они обратились, им сказали, что цыгане у себя дома и имеют право вести себя, как хотят. В табор сотрудники «скорой» ездить больше не хотят.
Ранее один из фельдшеров заявил, что представители этого табора неоднократно закрывали сотрудников в своем доме и угрожали им.
