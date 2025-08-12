В Москве 12-летнюю девочку за волосы засосало в слив уличного бассейна

По данным ведомства, 12-летняя девочка нырнула в воду, после чего её волосы попали в трубу, расположенную в нижней части бассейна. Ребёнок не смог самостоятельно подняться на поверхность и какое-то время находился под водой. На помощь ей пришла мать вместе с сотрудниками комплекса. Девочка осмотрена медиками и доставлена в больницу.