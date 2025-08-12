Ричмонд
В Москве 12-летнюю девочку за волосы засосало в слив уличного бассейна

В Москве несовершеннолетняя девочка застряла под водой в открытом бассейне. Как сообщает городская прокуратура, происшествие случилось в развлекательном комплексе на улице Генерала Тюленева.

Источник: Life.ru

По данным ведомства, 12-летняя девочка нырнула в воду, после чего её волосы попали в трубу, расположенную в нижней части бассейна. Ребёнок не смог самостоятельно подняться на поверхность и какое-то время находился под водой. На помощь ей пришла мать вместе с сотрудниками комплекса. Девочка осмотрена медиками и доставлена в больницу.

Зюзинская межрайонная прокуратура взяла под контроль выяснение всех обстоятельств случившегося. В ходе проверки будет дана оценка обеспечению ответственными лицами безопасности предоставляемых услуг, добавили в прокуратуре.

Недавно на пляже «Песчаная коса» в Тульской области произошёл трагический инцидент, жертвой которого стал 16-летний подросток. Там не умеющий плавать спасатель не смог оказать помощь тонущему подростку. Как оказалось, на работу его принял глава муниципальной организации, зная о неподготовленности сотрудника.