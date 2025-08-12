Умер один из пострадавших при атаке дронов на Нижегородскую область

Один из раненых при атаке украинских беспилотников на Арзамас скончался, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
«Медики сделали все возможное. Мои соболезнования родным и близким», — написал он в своем Telegram-канале.
Глава региона пообещал оказать семье погибшего всю необходимую помощь.
Ранее Никитин сообщил, что ВСУ ночью 11 августа атаковали две промышленные зоны на территории региона с помощью БПЛА, в результате в Арзамасском округе один сотрудник предприятия погиб на месте, а двое других получили ранения.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше