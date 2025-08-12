Ричмонд
Умер один из пострадавших при атаке дронов на Нижегородскую область

Число погибших в Арзамасе выросло до двух.

Один из раненых при атаке украинских беспилотников на Арзамас скончался, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Медики сделали все возможное. Мои соболезнования родным и близким», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона пообещал оказать семье погибшего всю необходимую помощь.

Ранее Никитин сообщил, что ВСУ ночью 11 августа атаковали две промышленные зоны на территории региона с помощью БПЛА, в результате в Арзамасском округе один сотрудник предприятия погиб на месте, а двое других получили ранения.

