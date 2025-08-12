Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крупнейший фонд продал израильские активы из-за кризиса в Газе

Государственный пенсионный фонд Норвегии продал израильские активы из-за катастрофической ситуации в Газе. Об этом заявил гендиректор Norges Bank Investment Management (NBIM) Николай Танген.

Фонд избавился от израильских активов на фоне кризиса в секторе Газа.

Государственный пенсионный фонд Норвегии продал израильские активы из-за катастрофической ситуации в Газе. Об этом заявил гендиректор Norges Bank Investment Management (NBIM) Николай Танген.

«Ситуация в секторе Газа представляет собой серьезный гуманитарный кризис. Мы инвестируем в компании, работающие в стране, находящейся в состоянии войны, а ситуация на западном берегу реки Иордан и в секторе Газа недавно ухудшилась», — сообщается в пресс-релизе (NBIM), который управляет фондом.

Уточняется, что государственный пенсионный фонд Норвегии отказался от инвестиций в 11 израильских компаний. Организация разорвала контракты с внешними управляющими в Израиле.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении взять под контроль всю территорию сектора Газа. Большинством голосов членов кабинета министров страны были утверждены ключевые принципы завершения текущего конфликта: разоружение палестинских военных, освобождение заложников, демилитаризация территории анклава, обеспечение Израилем контроля над безопасностью в Газе и формирование администрации независимой от ХАМАС и Палестины.

Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
Читать дальше