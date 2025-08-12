Четверо жителей Чувашии осуждены за поджог базовых станций сотовой связи

Ранее в августе 2024 года житель Челябинской области был осужден на шесть лет колонии за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности через интернет. Как сообщали в УФСБ по региону, он распространял экстремистские идеи и призывал к терактам в отношении представителей власти, что также было квалифицировано по статье о терроризме.