Фура и грузовик столкнулись на 36-м километре МКАД

На 36-м километре МКАД столкнулись фура и грузовик «Газель». По предварительным данным, есть пострадавшие, из-за аварии затруднено движение в сторону Московской области. Об этом во вторник, 12 августа, сообщила «Осторожно, Москва».

— На кадрах видно, как от столкновения кабину фуры развернуло прямо посреди проезжей части. К месту прибыли сотрудники ГАИ, МЧС и скорой помощи, — передает Telegram-канал.

В столичном Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуре уточнили, что авария произошла на внутренней стороне 36-го километра МКАД, после съезда № 35А.

— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — сообщили в Telegram-канале ведомства.

В тот же день движение транспорта на Третьем транспортном кольце было затруднено на 1,4 километра из-за аварии с участием двух автомобилей, которая произошла в районе дома 84 на проспекте Мира.

Вечером 11 августа на пятом километре автодороги МКАД — Дроздово — Беседы — МКАД девушка, ехавшая на моноколесе, выехала со второстепенной дороги на главную и врезалась в грузовик «Шакман». Она скончалась на месте.