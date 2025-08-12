Ричмонд
В Нидерландах задержали трех подозреваемых в атаке на посольство Израиля

Напавшие разбили дверь здания посольства и облили ее краской.

Источник: Аргументы и факты

Полиция Нидерландов задержала троих человек, которые подозреваются в атаке на посольство Израиля, пишет портал NU. nl.

По версии правоохранителей, задержанные облили красной краской вход в посольство Израиля в Гааге и повредили здание дипмиссии.

Ранее в МИД Израиля сообщили, что ранним утром вторника, 12 августа, нападавшие разбили дверь посольства еврейского государства в Гааге и облили ее краской, при этом никто не пострадал. Сообщалось, что к атаке могут быть причастны трое пропалестинских активистов.