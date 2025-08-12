В Нидерландах задержали трех подозреваемых в атаке на посольство Израиля

Ранее в МИД Израиля сообщили, что ранним утром вторника, 12 августа, нападавшие разбили дверь посольства еврейского государства в Гааге и облили ее краской, при этом никто не пострадал. Сообщалось, что к атаке могут быть причастны трое пропалестинских активистов.