Футболиста сборной России обокрали на пляже в Греции

27-летний Чалов является воспитанником московского ЦСКА, в составе которого участвовал в 263 играх и забил 89 голов. В августе прошлого года он перешёл в команду ПАОК, контракт с которой рассчитан на три года. За греческий клуб он выходил на поле 41 раз и забил пять мячей.