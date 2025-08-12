Ричмонд
Число жертв атаки дронов ВСУ в Арзамасе выросло до двух

Никитин сообщил о новой жертве после удара БПЛА в Нижегородской области.

Источник: Комсомольская правда

Число жертв в результате атаки беспилотного летательного аппарата в городе Арзамас Нижегородской области выросло до двух человек. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

«Ужасно сообщать такое, но один из пострадавших при атаке БПЛА в Арзамасе скончался. Медики сделали все возможное», — написал губернатор.

Никитин выразил глубокие соболезнования родственникам и близким погибших, отметив, что это большая и невосполнимая утрата для всех. Он также заверил, что власти региона уделят особое внимание оказанию поддержки семьям, потерявшим близких в этой трагедии.

Ранее KP.RU сообщал, что в Никитовском районе Горловки в результате атаки украинских войск с применением БПЛА были ранены четыре ребенка. Мэр города Иван Приходько уточнил, взрывоопасный предмет был сброшен с беспилотника в жилом массиве «Строитель». В результате инцидента дети получили ранения средней степени тяжести.

