Орбан решил запугать Украину

Венгрия могла бы прекратить поставлять электричество и газ на Украину, что развалило бы экономику Киева. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Он добавил, что Будапешт не стал этого делать из-за риска нестабильности в Европе.