В Адыгее загорелся многоквартирный дом

Как сообщало URA.RU ранее, в Сургуте утром 12 августа загорелась квартира в многоэтажке. А 9 августа в Югорске произошло возгорание в расселенном деревянном доме. В обоих случаях спасатели оперативно ликвидировали огонь и провели эвакуацию жильцов.