В Адыгее загорелся многоквартирный дом

В Майкопе (Республика Адыгея) сотрудники МЧС России ликвидируют крупный пожар в мансарде девятиэтажного жилого дома. Возгорание произошло вечером 12 августа, огонь распространился на кровлю здания. Об этом сообщается в telegram-канале экстренного ведомства.

Сотрудники МЧС ликвидируют пожар, который охватил верхние этажи здания.

«Предварительно огонь охватил около 950 квадратных метров. К тушению привлечены 78 специалистов и 30 единиц техники. Из подъезда эвакуированы 25 жильцов. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении ведомства.

Также в МЧС отметили, что ликвидацию возгорания осложняют конструктивные особенности здания, в частности, наличие деревянных перекрытий. Пожар локализован.

Как сообщало URA.RU ранее, в Сургуте утром 12 августа загорелась квартира в многоэтажке. А 9 августа в Югорске произошло возгорание в расселенном деревянном доме. В обоих случаях спасатели оперативно ликвидировали огонь и провели эвакуацию жильцов.