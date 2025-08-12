В Адыгее загорелся многоквартирный дом

Сотрудники МЧС ликвидируют пожар, который охватил верхние этажи здания.
В Майкопе (Республика Адыгея) сотрудники МЧС России ликвидируют крупный пожар в мансарде девятиэтажного жилого дома. Возгорание произошло вечером 12 августа, огонь распространился на кровлю здания. Об этом сообщается в telegram-канале экстренного ведомства.
«Предварительно огонь охватил около 950 квадратных метров. К тушению привлечены 78 специалистов и 30 единиц техники. Из подъезда эвакуированы 25 жильцов. Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении ведомства.
Также в МЧС отметили, что ликвидацию возгорания осложняют конструктивные особенности здания, в частности, наличие деревянных перекрытий. Пожар локализован.
