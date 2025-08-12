Азербайджанец протаранил остановку с людьми в Долгопрудном

25-летний гражданин Азербайджана за рулем автомобиля «Хёндай» сбил людей на остановке общественного транспорта на Лихачевском проспекте в подмосковном Долгопрудном. Об этом сообщила администрация городского округа.
Водитель задержан и дает показания. По его словам, причиной ДТП стала внезапная поломка автомобиля, из-за которой он не смог справиться с управлением транспортным средством.
Однако очевидцы происшествия рисуют совершенно иную картину. Они утверждают, что виной всему стали агрессивная манера вождения, хаотичные перестроения из полосы в полосу и мокрый после дождя асфальт.
Как сообщают свидетели, машина резко вильнула, ударилась о металлическое ограждение, после чего ее развернуло и отбросило прямо в павильон, где в этот момент находились люди.
Основной удар приняла на себя молодая пара, сидевшая на лавочке. Многие другие, находившиеся на остановке, успели среагировать и отбежать, избежав травм по счастливой случайности. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.