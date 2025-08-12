Опубликовано видео аварии со сбитыми на остановке людьми в Долгопрудном

Подмосковная прокуратура опубликовала видео, на котором запечатлен момент жесткой аварии в Долгопрудном. Соответствующая публикация во вторник, 12 августа, появилась в официальном Telegram-канале ведомства.
На кадрах видно, как иномарку, которая на высокой скорости столкнулась с отбойником, подбрасывает и разворачивает, после чего автомобиль влетает в автобусную остановку с людьми.
Об аварии стало известно вечером того же дня. ДТП произошло в 19:15 возле торгового центра на Лихачевском проспекте. Водитель «Хендэ» не справился с управлением и снес остановку. В результате ДТП пострадали двое пешеходов, которые ждали общественный транспорт. Их госпитализировали.