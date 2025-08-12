Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликовано видео аварии со сбитыми на остановке людьми в Долгопрудном

Подмосковная прокуратура опубликовала видео, на котором запечатлен момент жесткой аварии в Долгопрудном. Соответствующая публикация во вторник, 12 августа, появилась в официальном Telegram-канале ведомства.

Подмосковная прокуратура опубликовала видео, на котором запечатлен момент жесткой аварии в Долгопрудном. Соответствующая публикация во вторник, 12 августа, появилась в официальном Telegram-канале ведомства.

На кадрах видно, как иномарку, которая на высокой скорости столкнулась с отбойником, подбрасывает и разворачивает, после чего автомобиль влетает в автобусную остановку с людьми.

Об аварии стало известно вечером того же дня. ДТП произошло в 19:15 возле торгового центра на Лихачевском проспекте. Водитель «Хендэ» не справился с управлением и снес остановку. В результате ДТП пострадали двое пешеходов, которые ждали общественный транспорт. Их госпитализировали.