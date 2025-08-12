Опубликовано видео аварии со сбитыми на остановке людьми в Долгопрудном

Об аварии стало известно вечером того же дня. ДТП произошло в 19:15 возле торгового центра на Лихачевском проспекте. Водитель «Хендэ» не справился с управлением и снес остановку. В результате ДТП пострадали двое пешеходов, которые ждали общественный транспорт. Их госпитализировали.