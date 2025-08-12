Ричмонд
Западные СМИ назвали места на Аляске, где могут встретится Путин и Трамп

Встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина может состояться на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Об этом сообщает Anchorage Daily News.

В СМИ обсуждается возможное место встречи Путина и Трампа.

Встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина может состояться на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Об этом сообщает Anchorage Daily News.

«Местом саммита Путина и Трампа может стать база ВС США Элмендорф-Ричардсон», — передает ADN. По данным издания, встреча президентов также возможна в международном аэропорту имени Теда Стивенса на Аляске.

В числе возможных мест встречи двух президентов упоминается Hotel Captain Cook. Портал Alaskas News Source называет курорт Girdwoods Alyeska Resort потенциальной площадкой для саммита.

Путин и Трамп планируют провести двусторонний саммит в американском городе Анкоридж (штат Аляска) 15 августа 2025 года. Для лидера России это станет первым визитом на Аляску, а последний раз он посещал США в 2015 году.

