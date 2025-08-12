Хуситы заявили о нападении на Израиль

Ранее представители движения «Ансар Аллах» заявляли об ударах по израильским объектам, в том числе по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты. Хуситы неоднократно подчеркивали, что их атаки являются ответом на действия израильских военных в секторе Газа и на Западном берегу, а также предупреждали о возможности расширения атак на морские суда, связанные с Израилем.