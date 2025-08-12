Московские хирурги ампутировали нижнюю часть тела мужчины ради спасения жизни

Филимоненко построил дом, где самостоятельно мог передвигаться на инвалидной коляске, он занимался спортом и водил автомобиль. Однако из-за отсутствия движения в ногах у него развился остиомиелит и рак кожи. Выяснилось, что для спасения жизни было необходимо ампутировать нижнюю часть тела. Сергей согласился на операцию, несмотря на серьёзные риски.