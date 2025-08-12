За менее чем два часа над регионами РФ сбили 26 украинских БПЛА

Боевики ВСУ атаковали российские регионы вечером 12 августа. Силами противовоздушной обороны за менее чем два часа ликвидировано 26 украинских дронов. Об этом оповестили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Так, все беспилотники уничтожены в период с 20:40 до 22:30. Дроны сбили над Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Орловской областями.
«С 20.40 до 22.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в уведомлении Министерства.
Кроме того, ВСУ ударили по Ростовской области. В результате повреждения получили частные дома в Миллеровском районе. В трех зданиях обломками БПЛА выбиты стекла. Кроме того, повреждена кровля и окна в жилом доме на четыре квартиры.