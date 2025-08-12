Ричмонд
За менее чем два часа над регионами РФ сбили 26 украинских БПЛА

За вечер 12 августа над российскими областями уничтожили 26 украинских дронов.

Источник: Комсомольская правда

Боевики ВСУ атаковали российские регионы вечером 12 августа. Силами противовоздушной обороны за менее чем два часа ликвидировано 26 украинских дронов. Об этом оповестили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Так, все беспилотники уничтожены в период с 20:40 до 22:30. Дроны сбили над Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Орловской областями.

«С 20.40 до 22.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в уведомлении Министерства.

Кроме того, ВСУ ударили по Ростовской области. В результате повреждения получили частные дома в Миллеровском районе. В трех зданиях обломками БПЛА выбиты стекла. Кроме того, повреждена кровля и окна в жилом доме на четыре квартиры.

