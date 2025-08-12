Силы ПВО уничтожили 26 беспилотников ВСУ в пяти российских регионах

Средства противовоздушной обороны ликвидировали 26 украинских беспилотников над Россией. Об этом во вторник, 12 августа, сообщило Министерство обороны РФ.
— С 20:40 до 22:30 по московскому времени дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 26 дронов ВСУ: 12 — над Брянской областью, девять — над Курской областью, три — над Белгородской областью, один — над Воронежской областью и один — над Орловской областью, — говорится в Telegram-канале ведомства.
В Горловке ДНР четверо детей получили ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины, сообщил 12 августа мэр города Иван Приходько.
11 августа силы противовоздушной обороны сбили 312 беспилотников и семь снарядов системы HIMARS за сутки.
По информации Минобороны России, подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по живой силе и технике механизированной, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, десантно-штурмового полка, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в Сумской области.