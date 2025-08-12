Силы ПВО уничтожили 26 беспилотников ВСУ в пяти российских регионах

— С 20:40 до 22:30 по московскому времени дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 26 дронов ВСУ: 12 — над Брянской областью, девять — над Курской областью, три — над Белгородской областью, один — над Воронежской областью и один — над Орловской областью, — говорится в Telegram-канале ведомства.