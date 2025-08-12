Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО уничтожили 26 беспилотников ВСУ в пяти российских регионах

Средства противовоздушной обороны ликвидировали 26 украинских беспилотников над Россией. Об этом во вторник, 12 августа, сообщило Министерство обороны РФ.

Средства противовоздушной обороны ликвидировали 26 украинских беспилотников над Россией. Об этом во вторник, 12 августа, сообщило Министерство обороны РФ.

— С 20:40 до 22:30 по московскому времени дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 26 дронов ВСУ: 12 — над Брянской областью, девять — над Курской областью, три — над Белгородской областью, один — над Воронежской областью и один — над Орловской областью, — говорится в Telegram-канале ведомства.

В Горловке ДНР четверо детей получили ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины, сообщил 12 августа мэр города Иван Приходько.

11 августа силы противовоздушной обороны сбили 312 беспилотников и семь снарядов системы HIMARS за сутки.

По информации Минобороны России, подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по живой силе и технике механизированной, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, десантно-штурмового полка, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в Сумской области.